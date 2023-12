Berlin (dpa/bb) – Beim Überqueren einer Straße im Berliner Ortsteil Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf) ist eine 77-Jährige von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer bog am Freitag mit seinem Wagen vom Woltmannweg nach links auf die Osdorfer Straße, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 64-Jährige dabei die Fußgängerin übersehen und sie mit seinem Wagen angefahren haben. Die Seniorin kam mit mehreren schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Die Polizei hat mit ihren Ermittlungen zum genauen Unfallhergang begonnen.