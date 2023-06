Potsdam (dpa/bb) – Eine 79-jährige Frau ist in Potsdam beim Baden in der Havel ertrunken. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte sich die Seniorin zuhause verabschiedet, um auf der Halbinsel Hermannswerder schwimmen zu gehen. Als sie nach einigen Stunden nicht zurück kam, startete die Polizei eine Suchaktion am Havelufer. Der Badeunfall hatte sich am Samstagabend ereignet. Einsatzkräfte fanden die Frau leblos im Bereich eines Seerosenfeldes. Wiederbelebungsversuche waren erfolglos.