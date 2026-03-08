Strausberg (dpa/bb) – Ein 73-jähriger Mann ist am Vormittag bei einem Brand auf einem Grundstück in Strausberg (Landkreis Märkisch-Oderland) schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei meldete ein Zeuge ein Feuer an einer Garage. Als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eintrafen, stand auch ein angrenzendes Nebengebäude in Flammen.

Drei Menschen konnten das Wohnhaus auf dem Grundstück unverletzt verlassen, der 73-Jährige erlitt jedoch schwere Brandverletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar.



