Berlin/Schönefeld (dpa/bb) – Am Tag vor dem Warnstreik am Flughafen BER hat Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde die Tarifparteien dazu aufgerufen, aufeinander zuzugehen. «Der BER trägt maßgeblich dazu bei, dass Berlin wirtschaftlich prosperiert», teilte die CDU-Politikerin mit. Die Gewerkschaft Verdi und die Flughafenbetreiber sollten deshalb zu einem für beide Seiten guten Ergebnis kommen.

Verdi hat für Mittwoch zu einem ganztägigen Warnstreik am Hauptstadtflughafen aufgerufen. Die Flughafengesellschaft kündigte daraufhin an, dass der gesamte Passagier-Flugverkehr eingestellt werde. Betroffen sind demnach 445 Abflüge und Landungen mit etwa 57.000 Fluggästen.



