Berlin (dpa) – Berlins Umwelt- und Verkehrssenatorin Manja Schreiner hat wegen Fehlern in ihrer Dissertation ihren Doktortitel verloren und will deswegen zurücktreten. Das teilte die CDU-Politikerin am Dienstag nach einem längeren Prüfverfahren mit, um das sie selbst die Universität Rostock nach Plagiatsvorwürfen gebeten hatte.