Berlin (dpa/bb) – Seit dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel und dem Gegenangriff haben die deutschen Polizeibehörden 865 Demonstrationen zu dem Thema registriert. Das sagte Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses. Außerdem seien bundesweit 98 Demonstrationen verboten worden. Die Verbote erfolgten demnach meist, weil antiisraelische Ausschreitungen oder Antisemitismus durch palästinensische Teilnehmer befürchtet wurden.

Spranger wies Behauptungen zurück, dass die Berliner Polizei zu viele palästinensische Demonstrationen verbieten würde: «Völliger Quatsch, das ist nicht so.» In der Hauptstadt habe es seit dem 7. Oktober 116 Demonstrationen gegeben, 22 seien verboten worden. 18 Anmeldungen für weitere Kundgebungen lägen bereits vor. Laut Spranger wurden 119 Polizisten bei den Demonstrationen in Berlin verletzt. In den anderen Teilen Deutschlands waren es demnach nur sechs weitere verletzte Polizisten.

Spranger betonte, besonders in Berlin lebten viele Menschen, die persönlich durch den Krieg betroffen seien. Das gilt sowohl für Jüdinnen und Juden wie auch für palästinensisch-stämmige Menschen. «Antisemitismus hat aber hier auf den Straßen nicht zu suchen», betonte sie.

Laut Spranger werden in Berlin weiterhin eine große Zahl von israelischen und jüdischen Objekten geschützt. Spranger nannte die Zahl von 159 Einrichtungen und 650 Wachleuten, die «rund um die Uhr zum Schutz dieser jüdischen Einrichtungen vor Ort» seien. Es gebe weiter «keine Erkenntnisse zu konkreten Gefährdungen, aber die abstrakte Gefahr ist unverändert hoch».