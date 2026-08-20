Berlin (dpa) – Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg (CDU) lässt nach Medienberichten gegen sie erhobene Plagiatsvorwürfe untersuchen. Mehr als 80 Plagiate hat der «Plagiatsjäger» und Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber nach eigenen Angaben in ihrer Doktorarbeit gefunden und wenige Wochen vor der Abgeordnetenhauswahl in Berlin ein Gutachten dazu veröffentlicht. Konkret spricht Weber von «83 Plagiatsfragmenten».

«Die Dissertation wurde nach bestem Wissen und Gewissen angefertigt», teilte Badenberg der Deutschen Presse-Agentur mit. «Ich habe die Universität zu Köln gebeten, meine Dissertation unabhängig und umfassend zu prüfen. Die wissenschaftliche Bewertung einzelner Fundstellen ist Gegenstand dieses Verfahrens.» Zuvor hatten «Berliner Zeitung» und «Tagesspiegel» berichtet. Badenberg hatte ihre Dissertation demnach im Jahr 2005 an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Köln abgelegt.





Seit Februar ist Badenberg Mitglied im CDU-Bundesvorstand

Badenberg, geboren im Iran, ging ab 1987 in Deutschland zur Schule, studierte Jura und promovierte. Ab 2006 arbeitete sie im Bundesamt für Verfassungsschutz und baute unter anderem die Cyberabwehr auf. Beim Verfassungsschutz leitete sie den Bereich Rechtsextremismus und Terrorabwehr und kümmerte sich auch um die Beobachtung der AfD als rechtsextremistischer Verdachtsfall. Im Jahr 2022 wurde sie Vizepräsidentin der Behörde – als erste Frau auf diesem Posten.

Im Jahr 2023 wurde Badenberg Senatorin für Justiz und Verbraucherschutz in Berlin. Damals war sie noch parteilos, im darauffolgenden Jahr trat sie in die CDU ein. Die 51-Jährige, die seit Februar auch Mitglied im CDU-Bundesvorstand ist, tritt bei der Abgeordnetenhauswahl am 20. September als Spitzenkandidatin auf der Bezirksliste in Charlottenburg-Wilmersdorf an.

Weitere Fälle in der Berliner Politik: Schreiner und Giffey

Zuletzt hatten Plagiatsvorwürfe unter anderem die frühere Berliner Umwelt- und Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) betroffen. Im Jahr 2024 entzog ihr die Universität Rostock ihren Doktortitel wegen Fehlern in ihrer Dissertation. Sie trat zurück, «um Schaden vom Berliner Senat abzuwenden». Schreiner selbst betonte: «Ich habe an keiner Stelle meiner Dissertationsarbeit vorsätzlich getäuscht oder betrogen.»

Bundesweit bekannt ist auch der Fall der heutigen Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD). Im Jahr 2021 hatte ihr die Freie Universität Berlin den Doktortitel aberkannt – wegen Täuschung bei der Übernahme fremder Inhalte. Von ihrem Amt der Bundesfamilienministerin trat Giffey damals zurück, wurde aber später Berlins Regierende Bürgermeisterin.

Thüringens Ministerpräsident Voigt verlor Doktortitel

Der als «Plagiatsjäger» bekannte österreichische Kommunikationswissenschaftler Stefan Weber präsentiert immer wieder Plagiatsvorwürfe und lässt sich dafür auch beauftragen. Mitte Mai etwa legte Björn Höckes AfD-Fraktion in Thüringen ein von ihr bezahltes Gutachten von Weber vor. Es sollte weitere Plagiatsstellen in der Doktorarbeit von CDU-Ministerpräsident Mario Voigt belegen.

Voigt war im Januar der Doktortitel durch die Technische Universität Chemnitz entzogen worden. Ein Widerspruch von Voigt gegen die Aberkennung des Titels wies der Fakultätsrat der Philosophischen Fakultät zurück. Ihm wird vorgeworfen, in seiner Dissertation aus dem Jahr 2008 unsauber gearbeitet zu haben.