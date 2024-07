Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat will seinen Beitrag dazu leisten, den Fachkräftemangel in der Hauptstadt abzumildern. Bei seiner Sitzung am Dienstag (10.00 Uhr) im Roten Rathaus beschäftigt er sich mit dem Thema.

Sozialsenatorin Cansel Kiziltepe (SPD) informiert dabei über die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt. Anschließend will der Senat eine Fachkräftestrategie beschließen, auf die sich CDU und SPD grundsätzlich schon bei den Koalitionsverhandlungen verständigt haben.

Unterstützung für Wirtschaft und Arbeitnehmer

Das Ziel ist, die Berliner Wirtschaft bei der Fachkräftesicherung zu unterstützen und gleichzeitig auch die Arbeitnehmer angesichts des Strukturwandels in der Arbeitswelt.

Außerdem beschäftigt sich der Senat mit der digitalen Plattform «Soziales Berlin», die soziale Beratungs- und Unterstützungsangebote gesammelt darstellen soll. Projektstart war Anfang des Jahres, die Sozialsenatorin will mit einem Zwischenbericht einen Überblick über den aktuellen Stand geben.