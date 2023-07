Berlin (dpa) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) spricht sich für eine Ergänzung des Artikels 3 im Grundgesetz um den Aspekt sexuelle Identität aus. Das geht aus dem Text seiner Rede zum Christopher Street Day (CSD) am Samstag in Berlin hervor, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Darin heißt es, der Senat setze sich auf Bundesebene für die Erweiterung der Gleichheitsrechte im Grundgesetz um die sexuelle Identität ein. Zuvor hatte die «Berliner Morgenpost» (Samstag) darüber berichtet.

Laut dem Grundgesetzartikel darf niemand wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Aus der queeren Community gibt es seit Langem die Forderung, den Artikel zu ergänzen. Als queer bezeichnen sich nicht-heterosexuelle Menschen beziehungsweise Menschen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren.

Zum CSD in Berlin werden ab Samstagmittag rund eine halbe Million Menschen erwartet. Das Motto lautet in diesem Jahr «Be their voice – and ours! Für mehr Empathie und Solidarität!»