Berlin (dpa/bb) – Der Senat will Frauen, die ein Unternehmen gründen, mit einem neuen Förderprogramm unterstützen. Es heißt Gründerinnenbonus und baut auf dem Gründungsbonus auf, bei dem bis zu 50.000 Euro als Zuschuss beantragt werden können. War der Antrag erfolgreich, haben Frauen mit dem neuen Programm die Möglichkeit, zusätzlich eine Förderung von 10.000 Euro zu bekommen. Das teilte die Senatsverwaltung für Wirtschaft am Montag mit.

Für 2023 stehen 500.000 Euro für den Gründerinnenbonus zur Verfügung. Im Doppelhaushalt 2024/2025, der noch vom Landesparlament beschlossen werden muss, sind den Angaben zufolge jährlich eine Million Euro vorgesehen. Antragsberechtigt sind Unternehmen, die überwiegend aus Gründerinnen bestehen oder bei denen die Gesellschafterinnen die überwiegenden Gesellschaftsanteile halten. Antragsstart ist am Montag (25. September).

«Wir wollen und brauchen mehr Frauen in der Wirtschaft, in allen Funktionen und auf allen Etagen in den Unternehmen», sagte Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) dazu. «Das fängt bei Unternehmensgründungen und Start-ups an.» Nur jedes dritte gewerbliche Unternehmen in Berlin wird nach Angaben der Wirtschaftsverwaltung durch eine Frau gegründet, bei den Start-ups ist es nur jedes fünfte.