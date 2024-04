Berlin (dpa/bb) – Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hat versichert, beim nächsten Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Sachsenhausen werde wieder ein Vertreter des Landes Berlin anwesend sein. Bei der Sitzung des Landesparlaments hatte die Linke-Fraktionsvorsitzende Anne Helm den Regierungschef gefragt, wie es passieren konnte, dass zum diesjährigen Jahrestag am vergangenen Sonntag kein Vertreter des Regierenden Bürgermeisters oder des Abgeordnetenhauses erschienen sei. «Es ist ein internes Missverständnis gewesen, das bedauerlicherweise dazu geführt hat», räumte Wegner ein.

«Glauben Sie mir, ich bedaure das sehr. Wir werden im kommenden Jahr sicherstellen, dass ein Vertreter des Landes Berlin da sein wird.» Wegner ließ auf Helms Rückfrage offen, ob er persönlich nach Oranienburg fahren werde.

Der «Tagesspiegel» hatte am Mittwoch von Irritationen bei der Gedenkstunde am Sonntag berichtet, als aufgefallen sei, dass bei der vorgesehenen Kranzniederlegung kein Vertreter des Regierenden Bürgermeisters und auch keiner des Landesparlaments anwesend gewesen sei.

Für die brandenburgische Landesregierung war Vize-Ministerpräsidentin Ursula Nonnemacher in die Gedenkstätte Sachsenhausen in Oranienburg nördlich von Berlin gekommen.

In dem Konzentrationslager waren nach Angaben der Gedenkstätte zwischen 1936 und 1945 mehr als 200.000 Menschen inhaftiert, mindestens 55.000 von ihnen kamen ums Leben. Sowjetische und polnische Soldaten befreiten im April 1945 in dem von der SS geräumten KZ etwa 3000 dort zurückgebliebene Kranke, Pfleger und Ärzte. Im kommenden Jahr steht der 80. Jahrestag der Befreiung an.