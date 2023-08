Berlin (dpa/bb) – Berlin schafft die schriftlichen Prüfungen für den mittleren Schulabschluss (MSA) an Gymnasien in diesem Schuljahr ab. Eine entsprechende Gesetzesänderung will der Senat am Dienstag (Pk 1300) auf den Weg bringen. Sie muss dann im Abgeordnetenhaus weiter erörtert und beschlossen werden.

Das Vorhaben ist im Koalitionsvertrag von CDU und SPD festgehalten, nachdem ein erster Anlauf 2021 gescheitert war. Schon seit längerem gibt es regelmäßig Kritik an den schriftlichen MSA-Prüfungen an Gymnasien, die etwa auch manche Lehrer als überflüssige Zusatzbelastung empfinden. Künftig erwerben Schüler den MSA durch die Versetzung von der zehnten in die elfte Klasse.

Ein weiteres Thema im Senat ist die längerfristige Personalplanung im öffentlichen Dienst Berlins. Finanzsenator Stefan Evers (CDU) legt dazu ein Konzept vor.