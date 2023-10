Berlin (dpa/bb) – Rund fünfeinhalb Monate nach dem Regierungswechsel in Berlin will der schwarz-rote Senat am Dienstag (14.00 Uhr) Bilanz des bisher Erreichten ziehen. Bei der Sitzung geht es darum, welche der 52 Projekte des im Juni beschlossenen Sofortprogramms bislang umgesetzt oder angeschoben sind. Der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) sowie seine Stellvertreter Franziska Giffey (SPD) und Stefan Evers (CDU) stellen sich anschließend auf einer Pressekonferenz den Fragen von Journalisten. Damit ist der Arbeitstag des Senats aber noch nicht zu Ende. Denn am Nachmittag treffen sich die Mitglieder zu einer Klausurtagung, um über ihre wichtigsten Projekte und Schwerpunkte in den kommenden Jahren bis zum Ende der Legislaturperiode 2026 zu beraten.