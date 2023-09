Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat trifft sich zu seiner Sitzung am Dienstag (10 Uhr) im brandenburgischen Schönefeld. Dort will er sich über die Entwicklung des Flughafens BER informieren. Im Vordergrund steht dabei die Frage internationaler Flugverbindungen, von denen sich der Senat deutlich mehr wünscht. Berlin ist neben Brandenburg und der Bundesrepublik Deutschland einer der drei Gesellschafter der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. Der Hauptstadtflughafen gilt als wichtig für die wirtschaftliche Entwicklung der gesamten Metropolregion.

In Schönefeld berät der Senat aber unter anderem auch über die Unterbringung von Geflüchteten, die Berlin zunehmend vor Herausforderungen stellt. Das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten hatte in der vergangenen Woche darauf hingewiesen, dass die Kapazität in den Unterkünften «quasi bei null» liege. Der Senat will sich nun damit befassen, ob und wie noch deutlich mehr Flüchtlinge auf dem Gelände der ehemaligen Flughäfen in Tegel und Tempelhof untergebracht werden können. Außerdem sollen mehr Plätze in Hostels und Hotels genutzt werden.

Ein weiteres Thema ist die künftige Nutzung des ehemaligen Kongresszentrums ICC in Charlottenburg. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey will die übrigen Senatsmitglieder über den geplanten internationalen Konzeptwettbewerb informieren.