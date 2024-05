Berlin (dpa/bb) – Der Berliner Senat trifft am Dienstag (ab 11.00 Uhr, Pressekonferenz 13.15 Uhr) die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO). Auf Einladung von Bischof Christian Stäblein soll es bei der gemeinsamen Sitzung unter anderem um den Kampf gegen Antisemitismus und die Förderung jüdischen Lebens in der Stadt gehen. Thema ist außerdem der Bildungsbereich, in dem sich die Kirche mit eigenen Kitas und Schulen oder im Religionsunterricht engagiert.

Sprechen möchten beide Seiten unter anderem auch über Klimaschutz, die Betreuung von geflüchteten Menschen oder die Gefangenenseelsorge. Ein weiteres Thema dürften mögliche Haushaltskürzungen im Sozialbereich sein, wo die Diakonie als sozialer Dienst der evangelischen Kirche zahlreiche Projekte verantwortet.

Der Berliner Senat trifft sich mit Spitzvertretern der evangelischen Landeskirche und der katholischen Kirche regelmäßig zu Konsultationen. Das letzte Treffen mit der evangelischen Kirchenleitung war vor zwei Jahren.