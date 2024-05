Niederfinow (dpa/bb) – In Niederfinow geht es längst nicht nur um Schifffahrt. In der Nähe der Schiffshebewerke locken auch wilde Pferde Touristen an. Die zwölf Tiere ziehen in der kommenden Woche nach und nach von ihrer Winterkoppel wieder auf die Weide, wie die Tourismus- und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft Niederfinow am Wochenende ankündigte. Diese Liebenthaler Pferde seien deutschlandweit eine einzigartige Pferderasse.

Am 2. Juni können sich Pferdefreunde über das neue Projekt am Rande der Schorfheide informieren. Eine Pferdewirtin stellt Interessierten die Brandenburger Mustangs vor. Sie sollen auch zu Reit- und Fahrpferden ausgebildet werden.

Ende 2022 waren die zwölf jungen Pferde erstmals in die Nähe der Schiffshebewerke umgezogen. Diese Bauwerke sind eine Touristenattraktion im Kreis Barnim und ziehen Technikbegeisterte an.

Im August feiert Niederfinow das 90-jährige Bestehen des alten Schiffshebewerks. Im Oktober 2022 war daneben ein neues Hebewerk in Betrieb gegangen. Mit der Anlage überwinden Schiffe auf der Oder-Havel-Wasserstraße einen Höhenunterschied von 36 Metern.