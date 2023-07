Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Spandau hat die Gewaltandrohung eines Mannes einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei sperrte am Dienstagvormittag am Brunsbütteler Damm den Bereich zwischen Grünhofer Weg und Nauener Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte. Anwohner wurden wegen der unklaren Lage gebeten, in ihren Wohnungen zu bleiben. Hintergrund des Einsatzes war laut Polizei die beabsichtigte Räumung einer Wohnung durch einen Gerichtsvollzieher. Der Betroffene habe daraufhin mit Gewalt gedroht. Darum seien Kräfte eines Spezialeinsatzkommandos (SEK) alarmiert worden.