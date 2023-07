Berlin (dpa/bb) – Bei einer Zwangsräumung in Berlin-Spandau ist ein Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei am Dienstag gewaltsam in die Wohnung eingedrungen. Dabei wurden nach Polizeiangaben Schüsse von Seiten des Mieters abgegeben. Die Einsatzkräfte haben demnach ihre Schusswaffen nicht benutzt. Der 62-Jährige sei anschließend leblos in der Wohnung aufgefunden worden, hieß es. Nach derzeitigem Kenntnisstand habe er sich selbst das Leben genommen. Der Bewohner hatte zuvor mit Gewalt gedroht und so einen stundenlangen Polizeieinsatz ausgelöst.