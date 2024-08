Berlin (dpa/bb) – Nach einer propalästinensischen Demonstration in Berlin-Neukölln sind sechs Strafermittlungsverfahren eingeleitet worden. Am Mittwochabend hatten sich etwa 140 Menschen auf dem Karl-Marx-Platz versammelt und teils unzulässige Parolen wie «From the river to the sea, Palestine will be free» skandiert, wie die Polizei mitteilte. Ermittelt werde wegen Volksverhetzung, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Vereinsgesetz.