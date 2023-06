Berlin (dpa) – Gleich sechs Spieler von Handball-Bundesligist Füchse Berlin und Kooperationspartner 1. VfL Potsdam sind in den WM-Kader der U21-Nationalmannschaft berufen worden. Das Trainertrio Martin Heuberger, Klaus-Dieter Petersen und Torwarttrainer Carsten Lichtlein nominierte Lasse Ludwig, Max Beneke, Moritz Sauter, Nils Lichtlein, Matthes Langhoff und Tim Freihöfer für die Weltmeisterschaft im eigenen Land, wie die Füchse am Dienstag mitteilten. Zudem läuft mit Marcel Nowak ein ehemaliger Jungfuchs und aktueller Potsdamer für die polnische Mannschaft auf.

18 Spieler – zwei Torhüter und 16 Feldspieler – bereiten sich ab dem 12. Juni in der Sportschule Barsinghausen auf das am 20. Juni beginnende Turnier vor. In der Vorrunde trifft die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) am 20. Juni in Hannover auf Libyen, Tunesien am 21. Juni sowie Algerien am 23. Juni. Das Endspiel sowie die finalen Platzierungsspiele werden am 2. Juli in der Max-Schmeling-Halle ausgetragen.