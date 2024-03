Berlin (dpa) – Baby-Katzenhaie im Berliner Sea Life haben ihre Eier laut Angaben des Aquariums früher verlassen als gedacht. «Je größer das Baby wird, desto kleiner wird der Eidotter. Wenn dieser aus der Schale verschwunden ist, schlüpft das Baby innerhalb kürzester Zeit», teilte General Manager Bora Bilgic am Dienstag mit. «Tatsächlich waren bei den Eiern noch größere Eidotter zu sehen, weshalb wir erst nach Ostern mit dem Schlüpfen gerechnet haben.» Die Brutzeit betrage normalerweise etwa sieben bis neun Monate.

Sieben Tiere sind demnach in den vergangenen vier Wochen geschlüpft, 25 weitere sind noch auf dem Weg. Die Tiere würden engmaschig betreut und seien zwischen 10 und 15 Zentimetern groß. In der Natur kämen Katzenhaie auch bei uns vor, zum Beispiel in der Nordsee. Dort würden sie zwischen 60 und 100 Zentimeter lang. Die Babys können aus nächster Nähe im Hai-Kindergarten bestaunt werden – mit etwas Glück können Besucher auch eines der anderen Babys beim Schlüpfen beobachten.