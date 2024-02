Berlin (dpa) – Erfolgsregisseur Martin Scorsese setzt am Filmset auf gutes Schuhwerk für neue Ideen. «Ich schaue sie mir gerne an», sagte der 81-Jährige am Mittwoch während der Berlinale. Definitiv beeinflussten die Schuhe auch seine Filme, meinte Scorsese («Taxi Driver», «Gangs of New York», «The Wolf of Wall Street», «Killers of the Flower Moon»). «Sie fokussieren die Aufmerksamkeit.» Er selbst trage aufgrund seines Alters nun dickere Schuhe. Und wenn alles nichts hilft, dann hat Scorsese eine ganze eigene Lebensphilosophie: «Ich mag es, mich über alles zu beschweren. Man hat mir gesagt, ich sei übertrieben dramatisch.»

Der amerikanische Regisseur war am Dienstagabend mit dem Goldenen Ehrenbären der Internationalen Filmfestspiele Berlin für sein Lebenswerk ausgezeichnet worden.