Senftenberg (dpa) – Eine Freiwasserschwimmerin aus Tschechien will rund 17 Kilometer durch die fünf Seen des Lausitzer Seenlandes schwimmen. Start ist heute um 6.45 Uhr am Hafen Senftenberg – zwischen 16.30 und 17.30 Uhr möchte Pavla Petrova am Stadtstrand Großräschen ankommen. Die Aktion in Europas größtem künstlichen Seenverbund ist für die 49-Jährige nicht nur eine sportliche Herausforderung: «Ich sehe das als Zeichen von Verbindung», hatte die Langstreckenschwimmerin in der Vorbereitung gesagt.

Sie sei neugierig auf die Seen, die aus gefluteten früheren Tagebaulöchern entstanden. Es gehe ihr nicht um einen Rekordversuch, sondern darum, Menschen sowie Kulturen und Länder zu verbinden, so Petrova. Ihr Team bestehe aus Tschechen und Deutschen. Außerdem liegt das Lausitzer Seenland an der Grenze zwischen den Bundesländern Brandenburg und Sachsen.





Schwimmen als Psycho-Hygiene und Neoprenanzug gegen die Kälte

Ein Motorboot von der Wasserwacht Hoyerswerda wird die Schwimmerin begleiten – und sie bei Bedarf unterstützen. Zwischendrin gibt es Pausen, um die Kanäle zwischen den Seen mit dem Boot zu passieren und sich zu stärken. Die größte Herausforderung wird laut Petrova die Kälte des Wassers. «Ich habe Respekt vor der Kälte und werde deshalb auch einen Neoprenanzug anziehen.»

Körperlich sei sie vorbereitet, sagte die 49-Jährige. Mehrmals im Jahr schwimme sie eine Strecke von über 20 Kilometern – bisher immer in der Schwimmhalle, im Freien seien 13 Kilometer am Stück ihre längste Strecke gewesen. «Schwimmen ist nicht nur Sport für mich, sondern auch Psycho-Hygiene und Therapie und eine Möglichkeit, mit mir selbst zu sein.»