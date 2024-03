Berlin (dpa) – Nach dem schweren Unfall in Berlin-Mitte ist nun auch das vier Jahre alte Kind im Krankenhaus gestorben. Das teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. Zuvor war bereits die Mutter nach dem Unfall in der Leipziger Straße am Samstagmittag gestorben. Der RBB berichtete über den Tod des Kindes.

Die 41 Jahre alte Frau und ihr Kind waren nach dem Unfall in der Nähe des Potsdamer Platzes mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Dort starb die Mutter kurze Zeit später. Ihr Kind wurde am Samstagnachmittag laut Polizei notoperiert. Der Lebensgefährte und die Schwester der Frau seien mit einem Schock ins Krankenhaus gekommen, hieß es von der Polizei am Samstag. Alle vier seien als Touristen in Berlin gewesen.

Der Hergang des Geschehens war am Samstag laut der Polizei noch unklar. Die Ermittlungen dazu dauern an. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Frau und das Kind in einem Kinderwagen auf der Leipziger Straße in einem Baustellenbereich in der Nähe eines Einkaufszentrums von einem Auto angefahren. Der 83-jährige Fahrer sei ebenfalls ins Krankenhaus gekommen, nach ambulanter Behandlung und einer Blutentnahme aber wieder entlassen worden. Die Berliner Feuerwehr hatte davon gesprochen, er sei ebenfalls schwer verletzt gewesen.

Nach Feuerwehrangaben hatten Rettungskräfte Mutter und Kind noch am Unfallort wiederbelebt. Auf dem Weg ins Krankenhaus seien sie anschließend weiter reanimiert worden.

Im Anschluss an den Unfall sei ein weiterer Wagen gegen ein Fahrzeug geprallt. Der Fahrer des Wagens erlitt laut Feuerwehr ebenfalls schwere Verletzungen und kam ins Krankenhaus.