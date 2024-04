Birkenwerder (dpa/bb) – Mehrere Autos sind am Sonntagnachmittag auf der Autobahn 10 zusammengestoßen. Bei dem schweren Unfall zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck wurden vier Menschen teilweise schwer verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen fuhr eine 29-Jährige in Richtung Pankow und wollte auf den linken Fahrstreifen wechseln. Dort war bereits ein Auto unterwegs, mit dem sie zusammenstieß. In der Folge kam der andere Wagen von der Fahrbahn ab und es kam zu einem Aufprall des dahinter fahrenden Autos auf den Wagen der 29-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß erlitten die 29-Jährige und ihre Beifahrerin leichte Verletzungen. Zwei weitere Unfallbeteiligte – eine 39-Jährige und eine 52-Jährige – wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschafen auf etwa 50.000 Euro. Durch die Unfallaufnahme staute sich der Verkehr auf der A10 bis zum Dreieck Oranienburg.