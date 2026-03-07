Berlin (dpa/bb) – Ein 79-jähriger Mann ist in Berlin-Gesundbrunnen von einer Tram angefahren und dadurch erheblich verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Der Mann war am Freitagnachmittag mit seinem Fahrrad unterwegs und überquerte nach bisherigen Erkenntnissen von der Stockholmer Straße kommend am dortigen Überweg die Tramschienen der Osloer Straße.

Ob er dabei sein Rad fuhr oder schob, ist der Polizei zufolge bisher nicht klar. Zeitgleich war eine Straßenbahn der Linie M13 in Richtung Schwedenstraße unterwegs.





Mehrere Brüche und innere Verletzungen

Nach Angaben des Tramfahrers blieb der 79-Jährige nicht rechtzeitig vor den Schienen stehen. Trotz akustischem Warnsignal und einer Notbremsung sei es zu einem Zusammenstoß gekommen. Der Mann trug mehrere Brüche und innere Verletzungen davon.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Ein Fachkommissariat der Polizei hat die Ermittlungen begonnen. Dabei geht es auch um die Frage, wie die Ampelregelung zum Unfallzeitpunkt war.

Wie ein Polizeisprecher sagte, gibt es an der Unfallstelle eine Fußgängerampel. Es sei nicht klar, ob sie für den 79-jährigen Mann Rot oder Grün anzeigte. Wenn sie auf Rot stand, hatte der Tramfahrer freie Fahrt.