Schwedt/Oder (dpa/bb) – In Schwedt/Oder wird am kommenden Mittwoch (29. November) Kriegsmunition gesprengt. Die Schwedter Querfahrt und die Wander- und Radwege am Ufer des Verbindungskanals werden an dem Tag rund um die Fundstelle vorübergehend für den Verkehr gesperrt, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Demnach soll die Sprengung zwischen 10.00 und 12.00 Uhr erfolgen. Bei der Munition handelt es sich um Hand- und Sprenggranaten sowie einen Panzerfaustkopf. Da die Kampfmittel nicht transportiert werden können, werden sie vor Ort gesprengt.