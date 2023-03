Berlin (dpa) – Hertha-Trainer Sandro Schwarz sieht seine Mannschaft unverändert vor schweren Wochen. Eine Entscheidung im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga werde es so schnell nicht geben. «Dass es eng ist, das wird so bleiben. Dass du die Erlösung hast in drei Wochen, das wird nicht so kommen. Ein langer Atem, der gehört dazu», sagte der Coach der Berliner am Sonntag. Die Hertha hatte am Samstag beim 1:1 gegen den FSV Mainz 05 trotz langer Überlegenheit einen Sieg verpasst. Schwarz nannte das Ergebnis «ärgerlich».

Nach dem 24. Spieltag sind die letzten fünf Teams der Bundesliga nur durch wenige Punkte voneinander getrennt. Das Nervenspiel um den Klassenverbleib müsse man nun annehmen, meinte der Hertha-Trainer über den Fünfkampf mit dem VfL Bochum, VfB Stuttgart, Schalke 04 und der TSG Hoffenheim.

«Wir machen keinen Hehl daraus, na klar guckst du nach dem Spiel auf die Tabelle», meinte der 44-Jährige. Man benötige dennoch «die Klarheit, bei sich zu bleiben, weil du es selbst regeln musst. Es wird keiner für dich regeln, es wird keine andere Mannschaft für dich regeln», sagte Schwarz. Vor der Länderspielpause treten die Berliner am kommenden Samstag beim Mitkonkurrenten Hoffenheim an. Der einzige Auswärtssieg dieser Saison gelang der Hertha im vergangenen September beim FC Augsburg (2:0).