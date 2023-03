Berlin (dpa/bb) – Berlins Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (parteilos) setzt auf den Erhalt aller Filialen der Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof in der Hauptstadt. «Meine Hoffnung ist, dass alle Häuser bestehen bleiben», sagte Schwarz am Mittwoch in der RBB-«Abendschau». Er betonte aber, dass ein gutes Zukunftskonzept dafür notwendig sei.

Das Amtsgericht Essen hatte im Februar ein erneutes Insolvenzverfahren für den staatlich gestützten Handelsriesen eröffnet. Unklar ist bisher, wie viele der 129 Filialen in Deutschland erhalten oder verkauft werden und wie viele Häuser endgültig geschlossen werden. In Berlin gibt es nach Unternehmensangaben noch 10 Filialen.