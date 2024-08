Berlin (dpa/bb) – Die Polizei ermittelt nach Zeugenberichten über Schüsse in Berlin-Gesundbrunnen wegen gefährlicher Körperverletzung. Ein Mensch wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht, war aber nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Sie war alarmiert worden, nachdem am Montagabend in der Soldiner Straße mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Nähere Angaben zu dem Vorfall oder der verletzten Person machte die Polizei zunächst nicht.