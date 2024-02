Berlin (dpa/bb) – Nach einem Schuss mit einem Verletzten in Berlin-Wedding im Dezember hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Gegen den 27-Jährigen wurde Haftbefehl erlassen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten. Einsatzkräfte hatten demnach zuvor Dienstagfrüh mit zwei Beschlüssen der Staatsanwaltschaft Wohn- und Geschäftsräume in Berlin-Mitte durchsucht.

Am 21. Dezember soll ein 29-Jähriger auf dem Gehweg der Lindower Straße an zwei sich streitenden Männern vorbeigelaufen sein, als er durch einen Schuss an einem Arm verletzt wurde. Er wurde in einem Krankenhaus operiert.