Berlin (dpa/bb) – Auf dem Gehweg einer belebten Einkaufsstraße in Berlin-Neukölln ist ein Mann angeschossen worden. Der Mann wurde nach Angaben der Polizei am Bein leicht verletzt. Der Schuss fiel nach ersten Erkenntnissen gegen 13.40 Uhr auf dem Bürgersteig der Karl-Marx-Straße, einer der großen Durchgangsstraßen mit zahlreichen großen Geschäften im nördlichen Neukölln.

Zeugen hörten einen Knall, wie ein Polizeisprecher sagte. Auf dem Boden wurde eine Patronenhülse gefunden. Der oder die Schützen flohen. Man habe zunächst keine Verdächtigen, hieß es. Die genauen Umstände seien noch nicht bekannt. Auch zu dem Opfer, das in ein Krankenhaus gebracht wurde, gab es noch keine Details.





Die Polizei sperrte die Straße zwischen der Thomasstraße und Werbellinstraße mit einem größeren Aufgebot in beide Richtungen ab. Kriminaltechniker vom Landeskriminalamt (LKA) untersuchten den Tatort nach Spuren.

Ob die Tat mit den zahlreichen gewalttätigen Auseinandersetzungen und Schüssen im kriminellen Milieu seit dem vergangenen Jahr zusammenhängt oder private Hintergründe hat, war zunächst noch völlig unklar.