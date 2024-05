Berlin (dpa/bb) – Der stellvertretende Fraktionschef Tobias Schulze soll an die Spitze der Linke-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus aufrücken. Die Parteispitze schlug ihn laut einer Mitteilung vom Mittwoch als Nachfolger von Carsten Schatz vor, der bei der turnusmäßigen Wahl des Fraktionsvorstandes am 11. Juni nicht noch einmal kandidiert. Co-Fraktionschefin Anne Helm, gemeinsam mit Schatz seit 2020 im Amt, tritt erneut für die Doppelspitze der Fraktion an.

Stellvertretende Fraktionsvorsitzende wird es dem Vorschlag zufolge künftig zwei statt bisher drei geben: Manuela Schmidt soll bleiben, den zweiten Vizeposten soll Elif Eralp übernehmen. Die Landesvorsitzende Franziska Brychcy gibt ihren Vize-Posten in der Fraktion auf. Neue parlamentarische Geschäftsführer sollen in Doppelbesetzung Hendrikje Klein und Niklas Schrader werden. Der langjährige Amtsinhaber Steffen Zillich tritt nicht noch einmal für den Posten an.

Die Linke stellt mit 21 Abgeordneten die viertgrößte von fünf Fraktionen im Abgeordnetenhaus.