Berlin/Potsdam (dpa) – Zum 95. Geburtstag von Anne Frank beteiligen sich in Berlin und Brandenburg insgesamt 68 Schulen an einem Schulaktionstag gegen Rassismus und Antisemitismus. Mit der Aktion wird an die Lebensgeschichte des jüdischen Mädchens und an die Verbrechen der NS-Zeit erinnert. Das teilte das Anne Frank Zentrum in Berlin als Initiator am Montag mit. Die Kinder und Jugendlichen sollen mit dem Aktionstag im Engagement für Demokratie und gegen Antisemitismus und Rassismus gestärkt werden. In Berlin beteiligen sich insgesamt 43 sowie in Brandenburg 25 Schulen am Aktionstag.

Die Jüdin Anne Frank lebte (1929-1945) ist eines der bekanntesten Opfer des Holocaust. Ihr Schicksal wurde durch die Veröffentlichung ihres Tagebuchs weltweit bekannt. In diesem Jahr wäre sie 95 Jahre alt geworden. Der Anne Frank Tag steht dieses Jahr unter dem Motto «Geschichte auf der Spur». Zahlreiche der teilnehmenden Schulen forschen zur nationalsozialistischen Geschichte ihres eigenen Schulorts, wie das Anne Frank Zentrum mitteilte. Demnach recherchieren die Kinder und Jugendlichen zum Teil eigenständig «lokalhistorische Projekte, entwerfen eigene Materialien zum Anne Frank Tag oder beschäftigen sich mit Stolpersteinen an ihrem Ort». Bundesweit beteiligen sich insgesamt 590 Schulen an der Aktion.