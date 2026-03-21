Berlin (dpa/bb) – Ein 23-Jähriger ist in Berlin-Wilmersdorf angeschossen worden. Er kam am Samstagmorgen schwer verletzt ins Krankenhaus, schwebt aber nach ersten Erkenntnissen nicht in Lebensgefahr, wie die Polizei Berlin mitteilte. Ein 22-Jähriger kam ebenfalls ins Krankenhaus, er erlitt laut Polizei Verletzungen im Gesicht. Die Mordkommission ermittelt. Informationen zum Hintergrund der Tat gab es zunächst nicht. Die «B.Z.» berichtete von mehreren Personen, die in Streit geraten seien.