Berlin (dpa) – Nach den Schüssen in Berlin-Schöneberg hat die Sondereinheit «Ferrum» die Ermittlungen übernommen. Informationen zu möglichen Tätern lagen zunächst nicht vor, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Die Ermittlungen laufen demnach weiter. «Ferrum» ist eine Sondereinheit des Landeskriminalamtes, die gegen gewalttätige Gruppen und Schusswaffenkriminalität vorgehen soll.

Durch die Schüsse vor einem Lokal in der Dominicusstraße am Mittwochabend waren ein Mann und eine Frau verletzt worden. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht. Sie erlitten Verletzungen am Oberschenkel und am Fuß, hieß es von der Polizei auf dpa-Anfrage weiter, schwebten aber zu keiner Zeit in Lebensgefahr.





Die Dominicusstraße war mehrere Stunden für die Tatortarbeit gesperrt. Gegen 23.00 Uhr seien die Maßnahmen beendet gewesen.