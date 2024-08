Berlin (dpa/bb) – Die Polizei hat am Bahnhof Lichtenberg in Berlin einen Mann durchsucht, der dort mehrfach in die Luft geschossen haben soll. Am Nachmittag gab es einen anonymen Hinweis auf den Vorfall, wie die Bundespolizei mitteilte. Einsatzkräfte der Polizei Berlin und der Bundespolizei stellten daraufhin drei Männer noch auf dem Bahnsteig. Bei einem 30-jährigen Deutschen stellten sie eine sogenannte Softairwaffe sicher.

Ein Zeuge schilderte nach Angaben der Polizei, dass der Mann mehrmals in die Luft geschossen habe. Der 30-Jährige ist bereits wegen mehrerer unterschiedlicher Straftaten polizeilich bekannt.

Ermittlungen gegen zwei Männer

Bei einem Begleiter des Mannes fanden die Beamten einen Teleskopschlagstock, den er in seinem Hosenbund bei sich trug. Der 35-Jährige ist bisher bei der Polizei noch nicht aufgefallen.

Gegen beide Personen, die wieder auf freiem Fuß sind, leitete die Bundespolizei Ermittlungen wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein und sicherte Videoaufzeichnungen.