Berlin (dpa/bb) – In Kreuzberg sind zwei Männer durch Schüsse an den Beinen verletzt worden. Der oder die Täter sind aktuell noch auf der Flucht. Sie sollen mit einem Auto geflohen sein, wie die Polizei auf X mitteilte. Die Beamten waren vor Ort und sicherten Spuren, unter anderem konnten Patronenhülsen sichergestellt werden.

Was genau passiert ist, war zunächst nicht klar, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Die beiden verletzten Männer sind in Krankenhäuser gebracht worden. Beide sind nicht lebensbedrohlich verletzt.



