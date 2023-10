Berlin (dpa/bb) – Bei einem Streit in einem Firmengebäude soll ein Mann in Berlin-Weißensee auf einen anderen Mann geschossen haben. Nachdem Zeugen die Polizei alarmierten, wurde der mutmaßliche Täter am Mittwoch im Gebäude festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Die Männer wurden daraufhin in ein Krankenhaus gebracht. Die Identitäten und Verletzungen der beiden Männer waren zunächst unklar. Auch die Ursache der Auseinandersetzung zwischen den beiden war zunächst nicht geklärt.