Berlin (dpa/bb) – Zwei Männer haben in Berlin-Grunewald vermutlich mit einer Schreckschusspistole herum geschossen und bei ihrer Flucht vor der Polizei in Richtung der Verfolger gefeuert. Die beiden Männer randalierten nach Zeugenaussagen am Donnerstagnachmittag zunächst auf der Fontanestraße und schossen dann beim Wegfahren aus dem Auto heraus, wie die Polizei mitteilte.

Alarmierte Zivilpolizisten verfolgten sie, dabei soll der 44-jährige Beifahrer mehrfach in Richtung des Polizeiwagens geschossen haben. Am Bismarckplatz krachten die Männer mit dem Auto gegen einen Laternenmast und flohen zu Fuß in den Keller eines Hauses. Die Polizei umstellte das Haus und überwältigte die Verdächtigen trotz massiven Widerstandes. Die beiden Männer waren betrunken, im Auto fand die Polizei eine Schreckschusswaffe.



