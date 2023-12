Berlin (dpa/bb) – In und an einem Lokal an der Potsdamer Straße in Tiergarten sind in der Nacht zum Sonntag Schüsse abgegeben worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde sie gegen 4.40 Uhr zum Lokal gerufen und stellte die Identität von 15 Personen im Alter von 18 bis 66 Jahren fest. Von den Anwesenden war niemand verletzt. Die Beamten fanden aber im Lokal und auf dem Gehweg Patronenhülsen sowie an der Fassade und im Inneren Projektile und Einschusslöcher, wie es weiter hieß. Wer die Schüsse abgegeben habe und was dahinter stecke, sei ungeklärt.