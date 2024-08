Berlin (dpa/bb) – In Berlin-Neukölln haben unbekannte Täter mehrfach auf eine Bar, ein Café und ein Auto geschossen. Die Schüsse wurden am Sonntagmorgen gegen 8.00 Uhr in der Reuterstraße Ecke Donaustraße abgefeuert. Anwohnerinnen riefen wegen der Knallgeräusche die Polizei, wie mitgeteilt wurde. Polizisten fanden insgesamt zwölf Einschusslöcher an den Hauswänden von Bar und Café. An einem geparkten Auto waren mehrere Scheiben vermutlich ebenfalls durch Schüsse beschädigt worden.