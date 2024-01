Schönefeld (dpa/bb) – Schüler haben in einer Oberschule in Schönefeld (Dahme-Spreewald) Reizgas versprüht und einen Einsatz von Polizei und Rettungskräften ausgelöst. Ein Lehrer und zwölf Schüler zwischen 14 und 17 Jahren erlitten am Dienstag Reizungen der Augen und der Atemwege, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Zwei Etagen im Schulgebäude wurden evakuiert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Schüler, die das Reizgas im Treppenhaus der Schule versprüht haben sollen, waren zunächst nicht bekannt, wie es hieß. Die verletzten Jugendlichen konnten nach einer Behandlung vor Ort nach Hause.