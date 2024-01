Berlin (dpa/bb) – Ein 16-Jähriger soll auf dem Schulweg in Berlin-Marzahn geschlagen und mit einem Messer verletzt worden sein. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, durchquerte der Schüler am Dienstagnachmittag den Park Stadtplatz am Glambecker Ring. Dabei lief er den Angaben zufolge an einem Mann vorbei, der in ein Gebüsch urinierte. Der Mann soll den Schüler anschließend verfolgt, mit der Faust ins Gesicht geschlagen und mehrfach in den Rücken gestochen haben. Der 16-Jährige konnte sich in die Schule flüchten. Rettungskräfte brachten ihn mit Stichverletzungen am Rücken und einer leichten Kopfverletzung zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Mithilfe von Zeugenaussagen konnte laut Polizei ein 19-Jähriger als tatverdächtig ausgemacht werden. Details nannte die Polizei zunächst nicht. Die weiteren Ermittlungen dauerten an.