Berlin (dpa/bb) – Baumstammwerfen, Steinstoßen, Koffertragen und Baumstammslalom – bei diesem schottischen Kräftemessen konnten Besucher bei den Berliner Highlandgames gegeneinander antreten. Gesucht wurden dabei am Samstag und Sonntag in den Gärten der Welt in Marzahn die stärksten und geschicktesten Menschen. Wettkämpfe mit spontaner Anmeldung gab es auch im Bogenschießen und Tauziehen. Für Kinder waren Gummistiefelwurf am Blumentheater und das Durchlaufen eines Highlandgames-Kinderparcours angesagt. «Hier steht allerdings der Spaß und nicht der Wettbewerb im Fokus», teilten die Veranstalter mit.

Ergänzt wurden die Wettkämpfe durch Showkämpfe der Rittergilde, Gauklervorführungen, historisches Handwerk, eine spannende Schatzsuche und diverse Bands. Besucher im Schottenrock erhielten ermäßigten Eintritt. Seit mehr als 15 Jahren finden die jährlichen Berliner Highlandgames in den Gärten der Welt statt, aber in diesem Jahr konnten die Besucher zum ersten Mal selbst ihre Muskeln testen.