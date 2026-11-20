Neuhardenberg (dpa/bb) – Der frühere Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gehört zu den Gästen eines Spitzentreffens aus Wirtschaft und Politik auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung «Pro Brandenburg». Zu dem nicht öffentlichen Treffen in Neuhardenberg im Landkreis Märkisch-Oderland werden nach Angaben der Veranstalter neben Scholz auch die Ostbeauftragte der Bundesregierung, Elisabeth Kaiser (SPD), sowie Brandenburgs Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) und Finanzminister Daniel Keller (SPD) erwartet.

Das Treffen bis Samstag steht unter dem Motto «Zeitenwende – und wie weiter?» Dabei geht es nach Angaben von «Pro Brandenburg» vor allem um aktuelle Probleme der Wirtschaft. Scholz hatte den Begriff «Zeitenwende» in einer Rede im Februar 2022 im Bundestag nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine verwendet und einen Richtungswechsel in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik angekündigt.





Unternehmen leiden unter hohen Energiepreisen und Zöllen

Zu Gast im Schloss Neuhardenberg sind den Veranstaltern zufolge unter anderem die Vertreter von rund 50 Unternehmen sowie der Industrie- und Handelskammern (IHK) in Brandenburg und der Sprecher der ostdeutschen IHKs. Außerdem werden Abgeordnete aus dem Brandenburger Landtag erwartet.

Viele Unternehmen in Brandenburg leiden unter US-Zöllen, gestiegenen Energiepreisen und der Konkurrenz aus dem Ausland. Sie halten mehr Reformen für nötig. Die Wirtschaftsleistung war in Brandenburg im ersten Halbjahr mit 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum allerdings stärker gewachsen als im bundesweiten Durchschnitt.