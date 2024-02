Berlin (dpa) – Kanzler Olaf Scholz (SPD) hat israelkritische Äußerungen zum Gaza-Krieg während der Abschlussgala der Berlinale verurteilt. Scholz teile es, «dass eine derart einseitige Positionierung so nicht stehen gelassen werden kann», sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Montag in Berlin. Es sei in jeder Debatte zu diesem Thema wichtig, im Auge zu behalten, was diese erneute Eskalation des Konflikts ausgelöst habe – nämlich der Überfall der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023.

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte Statements bei der Bärenverleihung als «erschreckend einseitig und von einem tiefgehenden Israel-Hass geprägt» verurteilt. Die Grünen-Politikerin kündigte eine Untersuchung der Vorfälle an.

Während der Gala am Samstagabend war der Nahostkonflikt mehrfach thematisiert worden. Zahlreiche Mitglieder aus Jurys sowie Preisträgerinnen und Preisträger forderten verbal oder mit Ansteckern einen Waffenstillstand im Gaza-Krieg. Der US-amerikanische Regisseur Ben Russell sprach am Ende seiner Dankesrede für eine Auszeichnung von einem Genozid, einem Völkermord. Die Äußerungen stießen anschließend auf Kritik und Empörung.