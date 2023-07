Berlin (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Bedeutung von Diversität in Deutschland betont. «Das ist etwas, was zur Kultur unseres Landes unmittelbar dazugehört», sagte der SPD-Politiker am Dienstagabend beim Produzentenfest 2023 in Berlin. Bei dem Empfang der Film- und Fernsehproduzenten der Produzentenallianz trifft sich die Branche jährlich für Kontakte und Gespräche.

Es sei wichtig, die Welt immer auf ganz andere Weise zu sehen, Menschen zu begegnen und Perspektiven anzuschauen. «Das macht Lebendigkeit aus, das macht Demokratie aus», sagte Scholz. «Das ist vielleicht in diesen Zeiten auch mit eine der ganz wichtigen Botschaften, dass wir die Verschiedenheit unseres Landes nicht nur hinnehmen, sondern dass wir sie als große Bereicherung und als großes Glück begreifen.»

Wenn sich das etwa im Film ausdrücke, sei es eine gute Sache. Scholz zeigte sich «beglückt darüber, dass es eine so lebendige Filmkultur in Deutschland gibt».

Björn Böhning, Geschäftsführer der Produzentenallianz, bezeichnete es als eine Botschaft des Festes, für Gemeinsamkeit der Gesellschaft einzutreten. «Diskriminierung hat in unserer Gesellschaft keinen Platz», sagte Böhning unter dem Applaus der Gäste.

Zu den Prominenten des Abends zählten etwa die Schauspielerinnen Iris Berben, Bettina Zimmermann, Jasmin Tabatabai und Katy Karrenbauer, ihre Kollegen Ulrich Matthes, Alexander Scheer, Sylvester Groth, Kai Wiesinger, Andreas Pietschmann und Samuel Koch sowie Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne).