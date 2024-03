Berlin (dpa) – «Kultur und Demokratie» stehen im Mittelpunkt einer Veranstaltung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) am Dienstag (18.00 Uhr) im Bundeskanzleramt in Berlin. Im Mittelpunkt der Veranstaltung sollen dabei Perspektiven und Potenziale von Kultur und ihr Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt stehen. Vorgesehen sind ein Statement zur Eröffnung von Scholz sowie ein Schlusswort von Roth. Für die Diskussion sind verschiedene Gesprächspartner eingeladen, darunter etwa Raphael Gross, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin.