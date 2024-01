Potsdam (dpa) – Nach den Bauernprotesten und heftiger Kritik an seiner Regierung stellt sich Bundeskanzler Olaf Scholz heute (19.00 Uhr) in Potsdam einem öffentlichen Gespräch mit der Schriftstellerin Juli Zeh. Thema der Diskussion im Nikolaisaal sind die «Risse und Spannungen in der Gesellschaft und das Verhältnis von Kunst und Politik», wie es in der Ankündigung heißt.

Scholz und die von ihm geführte Bundesregierung schneiden in Umfragen derzeit schlecht ab. Im Zusammenhang mit Kürzungen im Bundeshaushalt gab es massive Proteste von Landwirten und anderen Berufsgruppen. Scholz hatte zuletzt in der «Zeit» Fehler in der Arbeit der Ampel-Koalition eingeräumt. Es sei zu selten gelungen, «wichtige Beschlüsse ohne langwierige öffentliche Auseinandersetzungen zu treffen», sagte er. «Das müssen wir uns ankreiden lassen, und darauf hätte ich gut verzichten können.»

Juli Zeh ist Juristin und Autorin mehrerer Bestseller, darunter der Gesellschaftsroman «Unterleuten».